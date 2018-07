Stadträte streiten über Escher-Steg

Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen: An diese Formel will sich auch der er Gemeinderat halten, wenn es um den zugesagten Wiederaufbau des Industriedenkmals Escher-Steg geht. Doch in Zeiten knapper Stadtkassen soll die Einlösung des Versprechens noch ein wenig warten.

Von unserem RedaktionsmitgliedKara Ballarin

Es hätte nur eines Ratsbeschlusses bedurft, um den Escher-Steg, ein Baudenkmal früher Industrialisierung, aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. So sah auch die Beschlussvorlage vor, sofort mit der Sanierung des 1909 erbauten Stegs zu beginnen. Mit dem Auftrag dafür sollte der günstigste Anbieter „Die Schmiede“ aus Duisburg betraut werden – Kostenpunkt: knappe 500 000 Euro.

Dem Abbau des Stegs 2005 hatte das Amt für Denkmalpflege nur unter der Bedingung zugestimmt, dass er saniert und wieder aufgebaut wird. Fördermittel gibt es dafür sowohl von Bund, Land und aus dem Fördertopf „Bahnstadt“ – zusammen 400 000 Euro. Doch wird nicht bis März 2010 mit der Sanierung begonnen und ist der Wiederaufbau 2011 fertig, verfallen nach jetzigem Stand die Zuschüsse. „Das wäre eine Ordnungswidrigkeit, die bis zu 150 000 Euro Bußgeld kosten könnte“, sagte Bernhard Kordeuter vom Tiefbauamt in der Ratssitzung am Dienstagabend. Die gesamte Maßnahme schätzt die Verwaltung auf 800 000 Euro, knapp die Hälfte müsste die Stadt aufbringen.

Räte tun sich schwer

Einig für die Maßnahme haben sich die Grünen ausgesprochen. „Wir hätten eigentlich schon in den Jahren beginnen sollen, als es uns finanziell gut ging. Aber das Geld ist kassenrechtlich da. Wir haben verbindliche Verträge und würden der Stadt richtigen Schaden zufügen, wenn wir nicht tätig werden“, erklärte Grünen-Vorsitzender Manfred Lucha. Klar gegen den Wiederaufbau zeigte sich die BfR-Fraktion. Siegfried Scharpf: „Wir haben das Geld nicht.“ Ähnlich sah es Roland Dieterich, Fraktionsvorsitzender der FDP, der auf Eigenverantwortung setzt. „Wenn die Bürger wirklich der Meinung wären, wir brauchen den Steg, dann sollten wir den Förderverein unterstützen“, so Dieterich.

Noch deutlicher wurde Werner Fricker, Vorsitzender der FWV: „Die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern, dass wir 2010 mit den Einnahmen unsere Verpflichtungen im Haushalt nicht decken können. Es gibt ja Leute im Rat, die den Mehlsack abreißen würden, wenn es dafür 100 000 Euro Zuschuss geben würde.“

Michael Lopez-Diaz sprach nicht stellvertretend für die gesamte SPD-Fraktion, als er sagte: „Wir können uns das im Moment nicht leisten, es sind ja alles Steuergelder.“ Er warf zudem die Frage auf, ob durch den Bau eines Abgangs zu den Gleisen 2 und 3 die Fördergelder des Bundes verloren gingen. Reinhard Rothenhäusler vom Amt für Stadtsanierung hatte zuvor erklärt, dass ein Zugang zu den mittleren Gleisen zwar nicht dem Originalzustand entspräche, das Land allerdings keine Einwände dagegen hätte, nach 5 Jahren einen Zugang anzubauen. Nach Aussage eines Sprechers des Amts für Denkmalpflege am Regierungspräsidium Tübingen verliert der Escher-Steg seinen Status als Baudenkmal nicht dadurch, dass er aufgrund der Elektrifizierung der Südbahn etwas höher als ursprünglich wieder aufgebaut werden müsste.

CDU ist zwiegespalten

Während CDU-Ratsmitglied Frieder Wurm den Escher-Steg für „nicht so wichtig“ halte und Fraktionskollege Rolf Engler sagte, dass es „dringendere Sanierungsmaßnahmen bei anderen Denkmälern, wie dem alten Theater“ gebe, verwies Ulrich Höflacher, ebenfalls CDU, auf die Bedeutung des Stegs: „Das Humpis-Quartier wird gelobt, aber Ingenieurskunst wie der Escher-Steg wird nicht gewürdigt. Er ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte, ohne Industrialisierung wäre Ravensburg bedeutungslos.“

OB Vogler: „Mir ist es wichtig, keine Türen für die Zuschüsse zuzuschlagen.“ Er folgte nach der hitzigen Debatte mit seinem Änderungsantrag den Worten von CDU-Fraktionsvorsitzendem August Schuler, der sich für eine Verschiebung der Entscheidung auf die Zeit nach der Haushaltsdebatte im Frühjahr ausgesprochen hatte. Bis dahin soll die Verwaltung weiter mit den Förderern verhandeln, um die Mittel nicht zu verlieren. Mit sieben Gegenstimmen (allesamt von den Grünen) und zwei Enthaltungen stimmte der Rat mehrheitlich dem Antrag zu, die Entscheidung auf einen Termin im ersten Quartal 2010 zu verschieben.