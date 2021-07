Stadtorchester Ravensburg spielt auf der Veitsburg

Das erste Open-Air-Konzert des Stadtorchesters Ravensburg im Rahmen der Konzertreihe „SommerMusik 2021“ findet am Mittwoch, 14. Juli, um 20 Uhr im Innenhof der Veitsburg statt. Zum Auftakt gestalten das Klarinettenensemble ClariVari und die Bigband des Stadtorchesters gemeinsam den Konzertabend. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Bei unsicherer Wetterlage oder Regen muss das Konzert leider ausfallen. Das Stadtorchester gibt eine eventuelle Absage am Veranstaltungstag bis 13 Uhr auf der Homepage des Orchesters, unter www.stadtorchester-ravensburg.de, bekannt. Für die „SommerMusik 2021“ haben sich die Musikerinnen und Musiker des Stadtorchesters in vielen unterschiedlichen Ensembles und Gruppen zusammengefunden. Gefördert wird die Konzertreihe im Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Foto: Stadtorchester Ravensburg