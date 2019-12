Stadtorchester Ravensburg präsentiert neue CD

Rechtzeitig zu Weihnachten ist die neue CD des Stadtorchesters Ravensburg fertig geworden. An zwei Wochenenden im Mai haben die 65 Orchestermitglieder mit ihrem musikalischen Leiter, Musikdirektor Harald Hepner, den Tonträger aufgenommen, so eine Pressemitteilung.

In ihrer Zusammenstellung liefere die CD eine große Bandbreite moderner, sinfonischer Blasmusik mit einigen der derzeit wichtigsten Komponisten in diesem Genre, heißt es darin. Das Titelwerk „Expedition“ von Oscar Navarro sorgte bereits beim diesjährigen Frühjahrskonzert des Orchesters für große Emotionen bei den Zuhörern. Das Stück erzählt in vielen musikalischen Bildern von der Reise einer Forschergruppe in die Antarktis. Die Ravensburger Oboistin Stephanie Schwartz entführt im Konzert für Oboe und Orchester „El Bosque Mágico“ von Ferrer Ferran musikalisch in die Welt der Feen und Gnome. Mit der „Symphonic Overture“ von James Barnes und der „Lochnagar Suite“ von Nigel Hess kommen insgesamt rund 50 Minuten Spielzeit zusammen.

Die CD zum Preis von 15 Euro ist erhältlich bei der Tourist-Information Ravensburg, im Musikhaus Lange, im Zweiradhaus Amann, bei Leder-Schwartz und im Internet unter www.stadtorchester-ravensburg.de. Und wer das Stadtorchester live erleben möchte, hat dazu am Samstag, 14. Dezember, 19 Uhr, und am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, beim festlichen Konzert im Konzerthaus Ravensburg Gelegenheit. Karten gibt es in der Tourist-Information Ravensburg.