Die Stadtmeisterschaft im Golf der Stadt Ravensburg ist ein Golfturnier bei dem es nur in 2. Linie um eine Handicapverbesserung oder einem Turnierpreis geht. Die Hauptmotivation ist, dass sich die Sieger für 1 Jahr Stadtmeister und Stadtmeisterin von Ravensburg nennen zu dürfen.

Der Sportverband Ravensburg stellt hierfür Pokale und Medaillen zur Verfügung. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ravensburg ist eine Sportstadt: 52 Vereine bieten derzeit 70 verschiedene Sportarten an. Unser Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp schreibt: „Gesunder Sport führt zu körperlichem Wohlbefinden und zu mehr Ausgeglichenheit. Sport – gerade in Vereinen – ist für viele Menschen eine erholsame Auszeit von Beruf, Schule und Alltag“. Das hat auch unser Präsident Hugo Adler in seiner Rede bestätigt, gerade der Golfsport ist eine Sportart für jedes Alter und verbindet so die Generationen. Hugo Adler ehrte zusammen mit Rolf Engler die neuen Stadtmeister 2021. Wir gratulieren den neuen Stadtmeistern von Ravensburg:

Stadtmeister 2021:

Jonas Pohnert

Stadtmeisterin 2021:

Dr. Vera Oberle

Jugendmeister 2021:

Henry Clemens

Seniorenmeister 2021:

Dr. Friedrich Willemsen, GC LI

Seniorenmeisterin 2021:

Heike Spieler.

Nettowertung Herren:

1.) Michael Andermark

2.) Johannes Clemens

3.) Andreas Bertsche

Nettowertung Damen:

1.) Dr. Christine Dingler

Nettowertung Senioren:

1.) Oliver Leibfarth

2.) Alexander Tutschner

3.) Reinhardt Haberer

9-Loch Nettowertung:

1.) Jakob Leibfarth

2.) Lenny Matt

3.) Vitus Leibfarth