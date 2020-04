Stadtkirche zeigt Karfreitagsandacht und Osternacht im Video

Gottesdienste sind abgesagt – was nun? Schnell reagiert hatten laut Pressemitteilung des Zentralen Pfarrbüros die Pfarrer der evangelischen Stadtkirchengemeinde und bereits in der ersten Woche des coronabedingten Gottesdienstverzichts digitale Downloads der Sonntagspredigten online gestellt. Nun würden auf der Internetseite www.ravensburg-evangelisch.de zu Ostern Video-Andachten stehen. Zu den wichtigsten Tagen im Jahreskreis seien zwei Aufnahmen in der evangelischen Stadtkirche Ravensburg gedreht worden. Das Altarkreuz des Künstlers Ulrich Henn ist Thema des Karfreitags-Videos mit Pfarrer Philipp Jägle (Foto). Kirchenmusikdirektor Michael Bender untermalt die viertelstündige Andacht mit Orgelklängen. In einem zweiten Video hat der Taizékreis mit Pfarrer Martin Henzler-Hermann eine verkürzte Form der Osternacht aufgenommen. Die neue Osterkerze – ein Geschenk der katholischen Seelsorgeeinheit Mitte Ravensburg – wird über Ostern in der Stadtkirche brennen. Hier ist tagsüber immer geöffnet. Wer mag kann seine eigene Osterkerze an der in der Kirche brennenden entzünden.