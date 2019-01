Stadtkirche wird wieder zum Gasthaus

Wie viel kostet das Essen bei der Vesperkirche? Müssen auch Kinder was zahlen? Und wer darf überhaupt kommen? Das gemeinsame Projekt von Diakonischem Werk Ravensburg und der Johannes-Ziegler-Stiftung in Wilhelmsdorf beginnt am Dienstag, 29. Januar, und läuft bis 17. Februar. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was gibt es in der Vesperkirche?

In erster Linie gibt es dort Mittagessen, meist zwei Gerichte zur Auswahl. Auf dem Speiseplan steht zum Beispiel Putenbrust Toska mit Currysoße, Reis und Brokkoli. Oder: Käsespätzle mit Zwiebelschmelze und Karotten-Apfel-Rohkost. 2018 wurden während der Vesperkirche 12 600 Essen aus einer Großküche der Zieglerschen in die Vesperkirche geliefert, 2200 Liter Kaffee ausgegeben und 9000 Vespertüten mit Broten zum Mitnehmen verteilt.

Was kostet es, in der Vesperkirche zu essen?

Das Mittagessen mit Getränk kostet 1,50 Euro. „Und wer nach der ersten Portion noch nicht satt ist, kann gerne eine zweite Portion erhalten“, so die Organisatoren. An einer Kasse am Altar werden Essensbons verkauft. „So kann jeder Gast, egal ob bedürftig oder nicht, sein Essen selbst bezahlen“, teilt die Vesperkirchen-Sprecherin Vanessa Lang mit. Wer mehr geben wolle, dürfe das tun. Kinder bekommen Essen und Getränke umsonst. Der Mittagstisch dauert von 11.30 bis 14 Uhr.

Wer darf kommen?

Ganz unterschiedlichen Menschen, die sich sonst im Alltag nie begegnen, sagen die Veranstalter. „Wohnungslose, psychisch Angeschlagene, glückliche Jugendliche und Studierende, einsame Senioren, Menschen aus allen Schichten, spielende Kinder, Menschen im Rollstuhl, Asylbewerber“ – das seien nur einige Beispiele. Auch wer selten oder nie in die Kirche gehe, sei willkommen. Das Angebot ist einerseits für Bedürftige gedacht. „Auch im wohlhabenden Oberschwaben gibt es viele Menschen, die sich nicht täglich ein warmes Essen leisten können oder sogar hungrig bleiben“, so die Organisatoren. Andererseits gebe es auch Menschen, die sich zwar ein Essen leisten können, aber alleine davor sitzen. Sie genießen es laut Veranstalter, bei der Vesperkirche in Gemeinschaft essen zu können. 2018 hatte die Vesperkirche gut 13 000 Gäste.

Was gibt es in der Vesperkirche sonst noch?

Kostenlose medizinische Beratung, Fußpflege und Kinderbetreuung, außerdem bieten Frisöre ihre Dienste an. Seelsorger stehen für Gespräche zur Verfügung. Gottesdienste und offene Bibelstunden können besucht werden. Außerdem gibt es kostenlose Kulturveranstaltungen, vor allem Konzerte. Die Künstler verzichten auf ihre Gagen. „So wird Kultur für jedermann erschwinglich“, heißt es von den Organisatoren. Zum Beispiel tritt der Kabarettist Uli Boettcher auf, der dieses Jahr Schirmherr der Vesperkirche ist.

Darf man die Ravensburger Stadtkirche einfach zum Gasthaus machen und dort essen? In katholischen Kirchen ist das nicht erlaubt.

„Evangelische Kirchen sind wohl besondere, aber keine geweihten und damit heiligen Räume“, erklärt Dekan Langsam. „Geheiligt wird der Raum allein im gottesdienstlichen Geschehen.“ Die Kirche diene nach evangelischem Verständnis zunächst als Versammlungsort der Christen zum Gottesdienst. „Von diesem funktionalen Verständnis ausgehend ist es möglich, dass Kirche auch Gasthaus auf Zeit ist.“ Die Würde des Kirchenraums werde gewahrt, da es bei der Vesperkirche um Zuwendung zu den Menschen geht. Die Kirche werde auch an den Vesperkirchen-Tagen zu einem Ort der Begegnung. „Während in den Gasthäusern die Tendenz vorherrscht, sich nicht zu jemandem fremden an den Tisch zu setzen, geschieht in der Vesperkirche genau das“, sagt Langsam. Dabei begegne man sich ohne Vorbehalte und auf Augenhöhe, so seine Erfahrung. Danach nehme man sich auch bei Begegnungen in der Stadt neu wahr.

Wie wird die Kirche umfunktioniert?

Die Kirchenbänke werden in den Chorraum transportiert und die Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf verlegt einen Schutzboden, wie die Zieglerschen mitteilen. „Wir beginnen am Samstag vor dem Vesperkirchen-Start mit der Anlieferung der Küchenutensilien, der Brotschneidemaschine, der Getränke, der Tische und Bänke, der Kerzen und des ganzen Kleinkrams wie Einmalhandschuhe, Tüten und so weiter“, sagte die Vesperkirchen-Sprecherin Vanessa Lang.

Wer hat die Vesperkirche erfunden?

Diakon Gerd Gunßer, Pfarrerin Andrea Holm und Ludger Braun (Die Zieglerschen) haben die Vesperkirche im Schussental aufgebaut, die 2019 zum elften mal stattfindet. Die erste Vesperkirche in Baden-Württemberg fand schon 1995 in der Leonhardskirche Stuttgart statt.

Wer finanziert das Angebot?

Die Vesperkirche wird durch Spenden finanziert. Benötigt werden laut Veranstalter 120 000 Euro. Bis zum 10. Januar 2019 waren gut 53 000 Euro eingegangen. Die zweite Hälfte der Spenden komme erfahrungsgemäß im Aktionszeitraum zusammen. Das Projekt wäre zudem nicht ohne die rund 470Ehrenamtlichen denkbar. Im vergangenen Jahr leisteten die damals rund 400 Helfer bei der Vesperkirche 5000 Stunden ab, ohne dafür Geld zu verlangen.