Stadtkirche Ravensburg präsentiert fertige Reformatorenfenster

Anlässlich des Abschlusses der Restaurierung aller sieben Reformatorenfenster der evangelischen Stadtkirche findet am Samstag, 11. September, um 11 Uhr ein Vortrag in der Stadtkirche statt. Die Referentinnen Dunja Kielmann, Landesamt für Denkmalpflege und Melanie Rager, Restauratorin der Firma Saile, Atelier für Glasgestaltung, Stuttgart berichten über den Bestand und die Restaurierungs- und Sicherungsmaßnahmen an den Reformatorenfenstern.

Die kunsthistorisch bedeutsamen Kirchenfenster, die der Lauinger Glaskünstler Ludwig Mittermaier von 1860 bis 1862 geschaffen hat, konnten dank der Zuwendungen von Denkmalschutz Bund und Land, vom Verein zur Erhaltung sakraler Kulturgüter und vom Vermächtnis Hermann Kastropp restauriert werden.