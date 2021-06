Stadtführungen beginnen wieder

Nach einem verzögerten Start in die neue Saison bietet die Stadtverwaltung wieder umfassendes Stadtführungsprogramm in Weingarten anbieten zu können. Den Auftakt übernimmt in diesem Jahr laut Pressemitteilung die Kostümführung „Die Klosterbäckerin“ am 19. Juni um 11 Uhr. Teilnehmende werden in die Zeit des barocken Klosterbaus entführt. Am 20. Juni findet um 14.30 Uhr die Landschaftsführung am Stillen Bach statt. Der über 1000 Jahre alte Stille Bach gehört zu den ältesten Kanalsystemen Deutschlands – ein einzigartiges Dokument mittelalterlicher Wasserbautechnik. Auf dem Weg durch eine idyllische Naturlandschaft gibt die Führung einen Einblick in den Jahrhunderten währenden Ausbau, in die ausgeklügelte Regulierung und die bis heute währende Nutzung dieses Gewässers. Am 20. Juni ist außerdem um 15 Uhr eine Führung im Alamannenmuseum geplant, bei der man viel über die germanischen Zuwanderer erfährt

Das Stadtführungsprogramm mit allen weiteren Terminen liegt in der Tourist-Information bereit. Tickets für die Kostümführung „Die Klosterbäckerin“ können ausschließlich in der Tourist Information in Weingarten erworben werden. Für alle anderen Führungen erfolgt die Anmeldung am Führungstag direkt beim Gästeführer vor Ort.