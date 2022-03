Stadtführung auf den Spuren der Ravensburger Frauen am internationalen Frauentag

Beim Rundgang am Dienstag, 8. März, durch die Altstadt, wird die Geschichte der Ravensburgerinnen vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert lebendig, wie es in einer Mitteilung heißt. Man erfährt von frommen Klosterfrauen, fleißigen Gastwirtinnen, einer verurteilten Kindsmörderin, streitbaren Händlerinnen und vom Leben einer erfolgreichen Schuhfabrikantin. Einzelbiografien und Erzählungen machen die frühere Reichsstadt und heutige Einkaufsstadt als Lebensraum von Frauen sichtbar. Die Führung dauert 90 Minuten und erschließt die frühneuzeitliche Stadtgeschichte aus sozial- und alltagsgeschichtlicher Sicht. Treffpunkt: 16 Uhr, Marktstraße 59, vor Galerie 21.06. DieTeilnahmegebühr beträgt neun Euro, Tickets gibt es in der Tourist Information der Stadt Ravensburg oder unter www.reservix.de.