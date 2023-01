Stadtcheck: Ravensburg kommt gut durch die Krise

Zu behaupten, dass sich Ravensburg in der Krise neu erfunden habe und gestärkt aus den vergangenen harten Monaten und Jahren hervorgegangen ist, wäre eine arg optimistische These. Der Stadtcheck der „Schwäbischen Zeitung“ in 14 ganz unterschiedlichen Themenbereichen ergibt Anfang 2023 aber eine erstaunlich positive Bestandsaufnahme.

In sechs Feldern streckt die Redaktion den Daumen nach oben, siebenmal gibt es zumindest ein Befriedigend im Zeugnis. Einziges echtes Sorgenkind derzeit ist und bleibt der Verkehr in der Stadt und die komplexen Fragen, die mit ihm zusammenhängen.

Schwierige Zeiten zwingen dazu, den Blick auf das Wesentliche zu richten. In dieser Hinsicht haben Verwaltung und Gemeinderat zuletzt vieles richtig gemacht. Kraftvoll gestaltet und investiert wurde vor allem beim Thema Bildung: Die Sanierung des Gymnasiums ist abgeschlossen und unter schwierigen Bedingungen ein Glanzstück geworden, von dem noch Generationen an Schülern profitieren werden. Die neue Musikschule ist im Bau, das Digitallabor kommt, auf der Kuppelnau werden sich Schüler und Lehrer über eine neue Grundschule freuen und in Oberzell entsteht ein Haus der Betreuung.

Mehr Wohnungen, neue Probleme

Erfreulich auch, dass Ravensburg mit unterschiedlichen Partnern langsam beim Ausbau des dringend benötigten Wohnraums vorankommt – wenn auch an einigen Stellen nur in Trippelschritten und nicht überall konfliktfrei, wie die jüngsten Klagen am Hüttenberger Weg und am Andermannsberg zeigen. Und die enorm gestiegenen Baupreise und Engpässe in den Lieferketten machen ein Vorankommen zusätzlich schwer. Immerhin aber gibt es Entwicklungen und innovative Konzepte.

Mut und Innovationskraft könnten auch die Ravensburger Innenstadt retten, auch wenn der Ausgang dieses Rennens gegen die Zeit offen ist. Urbane Zentren als bloße Einkaufszonen haben ausgedient, spätestens seit der Erfindung des Onlinehandels, allerspätestens seit der Erweiterung des Arbeitsmodells Homeoffice in der Pandemie. Die Verantwortlichen im Rathaus haben diese Zeichen der Zeit recht früh erkannt und richtig analysiert.

Es braucht inzwischen weit mehr Argumente, die Menschen in die Stadt zu locken als Geschäfte und Einkaufszentren. Es bewegt sich aber erkennbar etwas, um die Aufenthaltsqualität mit kulturellen Angeboten, Treffpunkten, Gastronomie und Flächen zur Erholung zu stärken. Doch noch wirken auch starke Beharrungskräfte.

Rekorde bei Gewerbesteuer

Ravensburg zieht seine Potenz vor allem aus dem Erfolg der hier ansässigen Unternehmen, die jedes Jahr zuverlässig neue Rekordsummen an Gewerbesteuer produzieren. Deren Bedürfnisse weiter im Blick zu haben, bleibt so etwas wie die Lebensversicherung für die Kommune.

Und dann wären noch die unterschiedlichsten Ravensburger, die zusammen diese Stadt prägen – junge und alte, angestammte und zugezogene. Um den Zusammenhalt schien es während der Pandemie nicht immer gut bestellt, als Fragen um Sinn und Unsinn von Impfungen und Masken die Gesellschaft in zwei Lager spalteten, vernünftige Debatten schwierig waren, sich Hass, Aggressionen und wirre Theorien auch im Schussental auf der Straße Bahn brachen.

Die ganz überwiegende Mehrheit aber stand und steht für Vernunft, Maß und Mitte, ein befürchteter heißer Herbst fand nicht statt. Dass die Ravensburger immer noch zusammen feiern können und wollen, das zeigte sich spätestens beim Rutenfest, das in diesem Sommer wieder möglich war. Der überwältigende Zulauf hat gezeigt, wie sehr es diese gemeinsamen frohen Tage braucht.

Zankapfel bleibt

Denn gestritten werden dürfte auch noch genug: Im nächsten Jahr stehen Kommunalwahlen an. Und im Gemeinderat entwickelt sich die Verkehrsfrage zu einem größeren Zankapfel. Die Grünen fordern deutlich mehr Tempo bei der Verkehrswende und beim Klimaschutz, CDU und Bürger für Ravensburg beklagen auf der anderen Seite eine angeblich ideologisch motivierte Verteufelung des Autos. Resultat: Oft stundenlange Debatten und Grabenkämpfe statt greifbarer Ergebnisse. In der Hinsicht ist auch in den kommenden zwölf Monaten wohl nicht viel Bewegung zu erwarten.