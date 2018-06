Stadtbus: Weitere Nachbesserungen im Mai

Weitere Nachbesserungen im neuen Stadtbus-Konzept: Nach Protesten aus der Bevölkerung ist zu Beginn der Pfingstferien eine Anpassung des Fahrplans der Linie 4 geplant. Wie Sabine Elmer von den Stadtwerken Ravensburg im Werksausschuss des Gemeinderates mitteilte, wird die Abfahrtszeit am Busbahnhof um drei Minuten nach hinten verschoben. Durch die Verkürzung der Standzeit am Torplatz in Weißenau ergebe sich eine kürzere Fahrzeit nach Oberzell.

An Schultagen werde die Linie 4 um 7.17 Uhr ab Oberzell nicht mehr zum Busbahnhof fahren, sondern direkt ab dem Marienplatz zum Bildungszentrum Sankt Konrad. So müssten Schüler aus Oberzell und der Grünlandsiedlung nicht mehr umsteigen.

Busverkehr um 20 Prozent abgenommen

Positiv sind die ersten Erfahrungen mit den neu eingeführten Nachtbussen, die in der Nacht zum Samstag und zum Sonntag verkehren. Bis zu 400 Nachtschwärmer nutzen das Angebot, tendenziell mehr von Freitag auf Samstag als von Samstag auf Sonntag. Beliebt ist vor allem die Linie 1 in Richtung Weingarten. Bei besserem Wetter im Frühling und Sommer rechnen die Stadtwerke mit einem zusätzlichen Boom des Nachtbusses. Auf Nachhaken von August Schuler (CDU) kam heraus, dass sich die Umlandgemeinden Baienfurt und Baindt, deren Einwohner von den neuen Nachtbussen auch profitieren, nicht mal einen geringen finanziellen Beitrag dazu leisten würden.

Seit der Fahrplanumstellung habe der von vielen ungeliebte Busverkehr auf dem südlichen Marienplatz um etwa 20 Prozent abgenommen, sagte Sabine Elmer. Diese Busse fahren allerdings jetzt stattdessen über die Bachstraße weiter.