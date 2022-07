Stadtbus bietet Sonderfahrten zum Rutenfest

Das Rutenfest steht nach zweijähriger Pause wieder vor der Tür: Der Stadtbus bietet zum Rutenfest ein umfangreiches Fahrtenangebot an, um bequem zu den Veranstaltungen in die Ravensburger Innenstadt und wieder nach Hause zu kommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Für die Nachtschwärmer bietet der Stadtbus von Rutenfreitag, 22.Juli, bis Rutendienstag Fahrten bis gegen 1.30 Uhr ab Ravensburg Busbahnhof an.

Fahrplanmäßig verkehren zusätzlich am Rutenfest auch von Freitag auf Samstagnacht, sowie von Samstag auf Sonntagnacht die Nachtbusse. Auf der Linie 1 ab Ravensburg Busbahnhof in Richtung Baindt, fahren die Busse bis 4.27 Uhr und in die Weststadt/Schmalegg bis 3.27 Uhr. Auf der Linie 3 in Richtung Eschach/Oberzell verkehren die Busse ab Busbahnhof bis 3.27 Uhr. Die Linie 10 fährt an allen Rutenfesttagen ab Busbahnhof um 1.27 Uhr über Berg und Fronhofen bis nach Fleischwangen.

Auf der Linie 20 Mochenwangen – Wolpertswende gibt es Freitag- und Samstagnacht Fahrten im Stundentakt bis 1.17 Uhr ab Ravensburg Busbahnhof sowie auf der Linie 21 nach Grünkraut und Bodnegg im Stundentakt bis 1.27 Uhr. Von Rutensonntag bis Rutendienstag ist die letzte Fahrmöglichkeit um 0.17 Uhr bzw. 0.27 Uhr.

Auch im Überlandverkehr werden etwa auf der Linie nach Oberteuringen/Markdorf, Schlier/Waldburg/Vogt und Horgenzell/Wilhelmsdorf zusätzliche Spätfahrten angeboten.

Neben den zusätzlichen Nachtfahrten gibt es auch tagsüber am Wochenende zusätzliche Fahrten und Verstärkungsfahrten zum Rutenfestumzug am Montag, 25. Juli.

Die Fahrpläne für das Rutenfest 2022 sind auf der stadtbus Homepage (www.stadtbus-rv-wgt.de) und für den Überlandverkehr auf der bodo Homepage (www.bodo.de) veröffentlicht. Fahrplanauskünfte gibt es auch über die tws.mobil App oder die bodo-Fahrplan App.

Die Innenstadt von Ravensburg ist während des Rutenfests für den gesamten Busverkehr gesperrt. Die Haltestellen Marienplatz und Heilig-Geist-Spital entfallen. Alle Fahrten im Stadt- und Überlandverkehr bedienen den Ravensburger Busbahnhof.

Die Buslinien 1, 4 und 7537 werden wegen des Aufbaus der Tribünen in der Bachstraße ab Donnerstag, 21. Juli, von Betriebsbeginn bis Dienstag 26. Juli, um 16 Uhr umgeleitet. Ersatzhaltestelle für die Linien 1 und 4 sowie die Linie 7537 ist stadteinwärts die Haltestelle Karlstraße.

Wegen des Rutenfestumzugs sind am Rutenmontag, 25. Juli, zusätzlich die Schussenstraße, Wilhelmstraße, Leonhardstraße und Wangenerstraße in der Zeit von 7.30 Uhr bis ca. 12.30 Uhr voll gesperrt. Es werden Ersatzhaltestellen in der Zeppelinstraße (8.15 bis 9.30 Uhr) und an der Eissporthalle (9.30 bis 12.30 Uhr) eingerichtet.