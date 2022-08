Stadtbücherei startet kostenlosen Lastenradverleih

Alle Menschen, die Erledigungen gerne mit dem Rad machen oder einfach schon immer mal ein Lastenrad ausprobieren wollten, haben dazu nun an der Stadtbücherei Ravensburg die Möglichkeit. Unter dem Motto: „Ausleihen, einladen, losfahren“ steht dort ab sofort ein Lastenrad des Lastenradverleihs „WeRa“ zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung.

„Neben Büchern und anderen Medien wollen wir in Zukunft auch – vor allem digitale – Dinge verleihen, denn gemeinsamer Gebrauch spart Ressourcen und schont das Klima. Ein Lastenrad zu verleihen passt prima zu unserem Leitziel der Nachhaltigkeit“, erklärt Elias Rauch von der Stadtbücherei in einem Schreiben. Ziel des „WeRa“-Projektes ist es, klimafreundliche und nachhaltige Mobilität in der Stadt zu fördern und möglichst vielen Menschen das Ausprobieren und Kennenlernen von Lastenrädern zu ermöglichen.

Bei dem Lastenrad handelt es sich um ein Urban Arrow Family mit geräumiger Transportbox. Neben schwere Lasten, wie zum Beispiel Großeinkäufen oder zahlreichen Büchern, finden in der Box auch zwei Kinder ausreichend Platz auf der komfortablen Sitzbank. Der Verleih ist einfach: „Interessierte registrieren sich lediglich auf unserer Webseite unter www.wera-lastenrad.de und buchen dann zu ihrem Wunschtermin das Fahrrad. Das Lastenrad kann während der Öffnungszeiten der Bücherei von Dienstag bis Freitag abgeholt oder zurückgebracht werden“, erklärt Corinna Tonoli, die das „WeRa“ Projekt beim BUND Ravensburg-Weingarten betreut. Ungewöhnlich ist das Fahren mit so einem Lastenrad für den ersten Moment schon. „Nach wenigen hundert Metern habe ich mich aber an das etwas andere Fahrgefühl gewöhnt“, sagt Elias Rauch.