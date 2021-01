Stadtbücherei bietet einen Abholservice an

Die Stadtbücherei Ravensburg bietet ab sofort wieder einen coronakonformen Abholservice an, teilt die Stadt mit. Medienpakete können nach Wusch per E-Mail an stadtbuecherei@ravensburg.de oder per Telefon unter der Nummer 0751/82310 bestellt werden. Die Bücher und CDs stehen am Folgetag zur Abholung bereit. Abholzeiten sind dienstags bis freitags jeweils von 14 bis 16 Uhr.

Wer eine bibliothekarische Beratung in Anspruch nehmen will, hat unter der Telefonnummer 0751/82310 dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr die Gelegenheit dazu. In dieser Zeit sind auch Informationen zu Medienverlängerungen und Ausweisen unter der Telefonnummer 0751/82340 möglich. Wer sich neu anmelden will und einen Bibliotheksausweis braucht, kann sich per E-Mail an stadtbuecherei@ravensburg.de melden.