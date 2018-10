Stadt zeichnet sechs verdiente Bürger aus

Ein ganz besonderer Augenblick war das in Ravensburgs schönstem Wohnzimmer, dem Schwörsaal. Nach Worten von Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp „nicht alltäglich, nicht mal alljährlich!“ Alle drei Jahre nur finde sie statt, die größte Auszeichnung nach der Verleihung der Ehrenbürgerwürde: Die Verleihung von Ehrenmedaille und Ehrennadeln an verdiente Ravensburger Bürger.

Die Ehrenmedaille in Anerkennung seines Lebenswerkes erhielt Professor Günter Hole, ehemaliger ärztlicher Direktor des Landeskrankenhauses Weißenau, heute Zentrum für Psychiatrie (ZfP). Ehrennadeln gingen an Maria do Ceo Campos, Hans Georgii, Renate Kiderlen und Ursula und Werner Wolf. (Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete bereits.) Der junge Gitarrist Thilo Türr sorgte mit wohlklingenden Eigenkompositionen für einen stimmigen musikalischen Rahmen.

In seiner Begrüßungsrede betonte Daniel Rapp: „Gesellschaftlicher Zusammenhalt auf der Grundlage der Würde des Menschen bezeichnet die Klammer, die all die heute Geehrten zusammenfasst. Sie alle haben sich beruflich oder ehrenamtlich vorbildlich engagiert und damit Wertvolles für den gerade sehr gebrauchten gesellschaftlichen Zusammenhalt der Stadt getan“.

Leuchtturm der Psychiatrie-Szene

„Ich empfinde Dank, dass ich es der Stadt wert bin“, sagte Günter Hole im Anschluss an die Laudatio eines seiner Nachfolger am ZfP, Professor Tilman Steinert. Auch in seinem Ausspruch „Ich nutzte damals die Gunst der Stunde!“ klang Bescheidenheit heraus. Herzlichkeit, Achtung und Vertrauen habe laut Steinert Holes Führungsstil ausgemacht. „Du warst ein guter Arzt, ein guter Professor für Studierende, ein Kliniksleiter, der die Weissenau weit vorangebracht hat“, hob Steinert hervor. Holes unermüdlicher, hoch qualifizierter Einsatz und seine Bereitschaft zum Protest gegen unhaltbare Missstände hätten dazu geführt, dass aus der Weissenau ein Leuchtturm der deutschen Psychiatrie-Szene geworden sei. „Ich wünsche, dass die Weissenau … weiter blüht!“, sagte der über 90-jährige Hole in einem bewegenden Schlusswort.

Alle Laudatoren der mit der Ehrennadel Ausgezeichneten hoben deren vorbildliches bürgerschaftliches Engagement hervor. Peter Ederers Würdigung des jahrzehntelangen Wirkens von Maria do Ceo Campos gipfelte in dem Hinweis auf das „do Ceo“ im Namen. Übersetzt aus dem Portugiesischen heiße es „vom Himmel“, und das sage alles. Sie ist jahrzehntelanges Mitglied im Beirat für Integrationsfragen, Vorsitzende des Portugiesischen Zentrums Weißenau-Ravensburg-Weingarten und langjährige Kirchengemeinderätin der Portugiesisch-Katholischen Gemeinde/Mission „São Francisco de Assis“.

Michaela Scheffold-Haid meinte in ihrer Laudatio für Renate Kiderlen und deren unermüdliches Tun lächelnd: „Wir profitieren von deiner Erfahrung mit Kranken, Schwachen und Sterbenden, aber auch von Deiner Kenntnis des ‚Who- is- Who‘ in Ravensburg“.

Daniel Rapp würdigte das ebenfalls breit gefächerte Engagement von Hans Georgii in der ihm eigenen offenen Art: „Freundlich im Ton, klar in der Sache“, und „für einen OB wohl nicht immer ein einfaches Gemeinderatsmitglied“. Augenzwinkern und volle Anerkennung – beides war spürbar. Hans Georgii prägte die Stadt unter anderem durch sein Engagement bei der SPD und im Gemeinderat.

Einsatz gegen Antisemitismus

Den großen Einsatz von Ursula und Werner Wolf für Toleranz und Verständigung und gegen Vorurteile und Antisemitismus hob Frank Jacoby-Nelson hervor. „Zwei-in-eins“ passe als Motto zu deren Engagement für den Schüleraustausch zwischen deutschen und israelischen Schülern und ihrer Arbeit in der Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnungen.

Das, was alle Ausgezeichneten vereint, brachte Renate Kiderlen auf eine einfache Formel: „Engagement ist einfach schön. Es kommt so viel zurück.“ Alle ausgezeichneten Bürger trugen sich in das Goldene Buch der Stadt ein.