Stadt weist Kritik an vermeintlicher Monopolbildung zurück

Zum Aufbau eines Fernwärmenetzes erlaubt die Stadt Ravensburg Unternehmen die Benutzung öffentlicher Grundstücke, um Leitungen zu bauen und zu betreiben. Ein entsprechender Antrag der Technischen Werke Schussental (TWS) wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats genehmigt. Andere Anbieter könnten folgen.

Wie berichtet, wollen die TWS in der Innenstadt ein Wärmenetz aufbauen, sodass Hauseigentümer, die momentan noch mit Öl oder Gas heizen, auf die emissionsärmere Heizmethode umsteigen können. Aber nicht müssen. Einen Anschlusszwang wird es nicht geben, und theoretisch können auch andere Anbieter ein Netz aufbauen.

Trotzdem kam aus dem Gemeinderat die unterschwellige Kritik, die TWS wollten ein Monopol aufbauen und könnten, da sie zugleich auch Gasversorger sind, den Markt in ihrem Sinne steuern. Rudi Hämmerle und Rita Merz (beide CDU) äußerten sich in diese Richtung, insgesamt gab es vier Enthaltungen.

Bürgermeister Dirk Bastin konnte die Kritik nicht nachvollziehen. „Die TWS investieren nicht in ein Solarkraftwerk in Timbuktu, sondern in erneuerbare Energien hier vor Ort!“ Anstatt sich darüber zu freuen, würden einige immer noch ein Haar in der Suppe suchen.

Hintergrund ist, dass das Wärmenetz einen Beitrag zu einer saubereren Innenstadtluft leisten soll. Zudem hat die Bundesregierung beschlossen, nach dem Kohleausstieg auch die anderen fossilen Brennstoffe nach und nach zu verbannen. Bis zum Jahr 2050 soll es keine Öl- und Gasheizungen mehr geben. „Die Innenstadt wird aber immer einen hohen Wärmebedarf haben, da es dort viele denkmalgeschützte Häuser gibt, die man nicht einfach dämmen kann“, sagte TWS-Chef Andreas Thiel-Böhm auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Diese Wärme müsse über Wasser verteilt werden. Wie sie erzeugt werde – ob mit Gas oder anderen Technologien – sei zunächst nachrangig. „Wir wissen noch nicht, welche Technologie sich durchsetzen wird.“ Momentan sei es aber erklärter Wille der Politik, die Nutzung von Öl und Erdgas zu Heizzwecken abzuschaffen.