Stadt weist in der Altstadt auf verkehrsberuhigte Bereiche hin

Die Stadt Ravensburg weist derzeit auf Bannern in der Altstadt darauf hin, an welchen Stellen ein verkehrsberuhigter Bereich beginnt (Foto: Stadt Ravensburg). In diesen Bereichen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 7 Stundenkilometer. Aus dem Runden Tisch Lebenswerter öffentlicher Raum heraus kam der Hinweis, dass Autofahrerinnen und Autofahrer teilweise in Unkenntnis in diesen Bereichen oftmals zu schnell unterwegs sind. Daher hat die Stadtverwaltung nun die Hinweisbanner aufgehängt und möchte damit informieren und sensibilisieren.