Stadt warnt vor betrügerischen Anzeigenwerbungen

Die Stadtverwaltung warnt vor betrügerischen Angeboten der Agentur „Werbe.Wert Verlagshaus GmbH“ für Print-Werbeanzeigen in einer „Bürgerinformationsbroschüre“ oder für den Familienlotsen der Stadt Ravensburg. Eine Autorisierung durch die Stadtverwaltung liege nicht vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Vor Kurzem wurden Fälle bekannt, in denen potentiellen Kunden die Aufnahme einer Werbeanzeige in einem Printmedium angeboten wurde. Der Abdruck solle in einer „Bürgerinformationsbroschüre“ erfolgen. Dazu verwendet das Verlagshaus bestehende Anzeigen, die einfach aus der städtischen Broschüre Familienlotse herauskopiert und in einen Angebots- beziehungsweise Vertragsvordruck eingefügt wurden. Betroffene berichten auch, dass es in Telefonaten mit dem Verlagshaus auf Nachfrage geheißen habe, dass die Anzeige für den Familienlotsen sei. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass derzeit keine Anzeigenwerbung für den Familienlotsen durchgeführt wird und dazu auch keine Agentur beauftragt wurde. Die Stadt rät außerdem zur Vorsicht und empfiehlt, im Zweifel bei ihr nach der Seriosität von Anzeigenwerbern nachzufragen.