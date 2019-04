Stadt versendet Wahlbenachrichtigungen

Die Ravensburger Stadtverwaltung hat Wahlbenachrichtigungen an die rund 39 500 Wahlberechtigten zur Kommunalwahl und Europawahl am 26. Mai abgeschickt. Laut Pressemitteilung dürften die Briefe bis zum Wochenende bei den Wählern im Briefkasten ankommen. Ab sofort ist auch die Ausgabe von Briefwahlunterlagen möglich.

Auf den Wahlbenachrichtigungen ist festgehalten, in welches der 47 Ravensburger Wahllokale die Wählerinnen und Wähler am 26. Mai gehen müssen. Außerdem erhalten die Schreiben Angaben darüber, für welche Wahlarten man wahlberechtigt ist. Bereits zum zweiten Mal dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren bei der Kommunalwahl wählen. In Ravensburg sind dies rund 1000 junge Menschen. Bei der Europawahl bleibt es dagegen weiterhin bei der Altersgrenze 18 Jahre.

Wer bis Sonntag, 5. Mai, noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat und sich vergewissern möchte, ob er im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann unter der Telefonnummer 0751 / 82251 nachfragen. Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann in diesem Fall am Wahlsonntag in seinem Wahllokal auch mit seinem gültigen Personalausweis wählen. Ersatzwahlbenachrichtigungen werden nicht ausgestellt.

Stimmzettel vorab zugestellt

Für die Kommunalwahlen werden die Stimmzettel zur Gemeinderatswahl, Kreistagswahl und – bei Bürgern aus den Ortschaften – zur Ortschaftsratswahl rechtzeitig vor der Wahl zugestellt. Die Stimmzettel werden bis Mitte Mai zugesandt und können am 26. Mai auch ausgefüllt ins Wahllokal mitgebracht werden. Den Stimmzettel für die Europawahl gibt es erst im Wahllokal.

Wer am Wahltag nicht persönlich zur Wahl gehen kann, kann sich ab sofort Briefwahlunterlagen ausstellen lassen. Diese können online (www.ravensburg.de) beantragt werden. Sie können auch persönlich beim Bürgeramt im Rathaus (Marienplatz 26) im Weststadtbüro und bei den drei Ortsverwaltungen abgeholt oder angefordert werden. Hierzu muss der Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und per Post ans Rathaus zurückschickt werden.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass man kann auch sofort auf den Ämtern wählen kann. Briefwahlunterlagen für Familienangehörige dürfen nur mit schriftlicher Ermächtigung beantragt und in Empfang genommen werden.

Wahlberechtigt bei der Kommunalwahl sind auch hier lebende Unionsbürger. Bei der Europawahl können Unionsbürger entweder in Ihrem Heimatland oder in Deutschland ihr Wahlrecht ausüben. Wer in Deutschland wählen möchte, muss einmalig einen Antrag stellen und wird dann automatisch bei jeder Europawahl in Wählerverzeichnis seiner Gemeinde aufgenommen. Alle Unionsbürger in Ravensburg erhielten dazu ein eigenes Anschreiben.