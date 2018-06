Stadt unterstützt Erinnerung an Humpis

Die Stadt Ravensburg unterstützt die Initiative von Stadtrat Rolf Engler (CDU), als Erinnerung an die Große Ravensburger Handelsgesellschaft Tafeln an den ausländischen Niederlassungen der mittelalterlichen Kaufleute anzubringen. Die Handelsgesellschaft unter Führung der Familie Humpis hatte eigene Filialen in halb Europa, genauer erforscht wurden in den vergangenen Jahren die Ableger in Genua, Barcelona und Avignon. Doch an den dort noch bestehenden Häusern gibt es keinerlei Hinweise auf das Wirken der Ravensburger Händler. Das will Rolf Engler durch Erinnerungstafeln ändern, für die er private Sponsoren sucht und teilweise schon gefunden hat. Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke hat diese Initiative nun begrüßt. Voraussetzung sei aber eine Zustimmung der Hauseigentümer wie auch der Bürgermeister und Stadtparlamente in Genua, Barcelona und Avignon. In einem Schreiben Blümckes an Engler heißt es: „Ich habe Herrn Stadtarchivar Prof. Andreas Schmauder gebeten, mit den ihm bekannten städtischen Museumsdirektoren und Archivaren Kontakt aufzunehmen, um ein Meinungsbild einzuholen, wie die Städte und die Hauseigentümer zur Anbringung von Erinnerungstafeln stehen.“