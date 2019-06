Stadt und Land ehren Ravensburger Arbeitsjubilare

Oberbürgermeister Daniel Rapp hat am Mittwoch, 5. Juni, im Rathaus Ravensburg zwölf Jubilare aus fünf verschiedenen Firmen in Ravensburg für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt, darunter Flaschner, Elektriker, Ingenieure, Techniker und Verwaltungsmitarbeiter. Alle können nach Angaben der Stadt auf 40 Arbeitsjahre in ihren jeweiligen Unternehmen zurückblicken. Stellvertretend für den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überreichte Rapp seinen Gästen Ehrenurkunden des Landes Baden-Württemberg als Dank und Anerkennung für ihre jahrzehntelange Treue. Zudem erhielten die Geehrten Geschenke der Stadt Ravensburg. Für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Rolf Stark und Peter Zellmann von der Firma Friedrich Burk geehrt. Manfred Amann und Peter Kollmeier waren dem Unternehmen Elektro Stotz vier Jahrzehnte lang treu. Für 40 Betriebsjahre wurden von der Firma Andritz Hydro Christa Fricker, Hans-Peter Klimm und Wolfgang Thoma geehrt. Für den Ravensburger Spieleverlag arbeiten seit vier Jahrzehnten Sylvia Stein, Cornelia Vonier und Klaus Neumann.Jubilare von der Firma J.M. Voith sind Willi Riether und Thomas Veith. Foto: Stadt