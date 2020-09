Stadt sucht noch „Stadt-Verschönerer“

Das neue Projekt „Stadt-Verschönerer“ der städtischen Freiwilligenagentur ist gestartet. Wie die Stadt mitteilt, wollen Bürger aus verschiedenen Stadtteilen dabei helfen, ihr Wohnquartier sauber zu halten. Ehrenamtlich unterstützen sie damit den städtischen Betriebshof.

„Natürlich sorgen die Männer und Frauen des Betriebshofs für eine saubere Stadt. Das ist und bleibt städtische Aufgabe. Allerdings nimmt, wie leider fast überall, das achtlose Wegwerfen von Müll zu“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung. Da die städtischen Mitarbeiter nicht überall gleichzeitig sein könnten, sind die Bürger aufgerufen, mitanzupacken.

Wohnstraßen sauber halten

Frank Herziger leitet als Ehrenamtlicher das Projekt. Er freut sich mit Oliver Gaye vom Betriebshof und Sophie Bader von der Freiwilligenagentur im Rathaus über die ersten „Stadt-Verschönerer“, die sich im Rathaus zu einer Info-Veranstaltung getroffen haben. Die Frauen und Männer wollen in ihrer Freizeit in ihren Wohnstraßen oder der dortigen Umgebung ehrenamtlich für Sauberkeit sorgen. Wer mag, könne auch in die Bekämpfung schädlicher Neophyten, wie dem Jakobskreuzkraut einsteigen. Der Betriebshof stattet sie in jedem Fall mit dem notwendigen Werkzeug aus.

Es dürfen aber durchaus noch mehr werden: Die Stadt freut sich über alle, die zum Team der „Stadt-Verschönerer“ stoßen. Informationen unter www.ravensburg.de/stadtverschoenerer , vor Ort bei der Freiwilligenagentur Ravensburg im Rathaus, Marienplatz 26 oder unter Telefon 82-102.