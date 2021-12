Stadt sucht Interviewerinnen und Interviewer für Zensus 2022

Für die Tätigkeit als interviewende Person gelten folgende Voraussetzungen: Volljährigkeit, Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit sowie zeitliche Flexibilität. Aus Datenschutzgründen dürfen die Erhebungsbeauftragten nicht in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung eingesetzt werden. Interessierte bewerben sich direkt über das städtische Stellenportal www.ravensburg.de/jobs oder melden sich bei der Erhebungsstelle unter Telefon 0751 / 826 46 oder per E-Mail unter: zensus@ravensburg.de. Mehr Informationen zum Zensus 2022 gibt es unter

Wie auch andere Kommunen unterstützt die Stadt Ravensburg das Statistische Landesamt Baden-Württemberg bei der Organisation des Zensus 2022. Dazu hat sie eine Erhebungsstelle eingerichtet. Weil im Rahmen dieser "Volksbefragung" ermittelt werden soll, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten, müssen Haushalte stichprobenhaft befragt werden. Für die Befragung in Ravensburg sucht die Stadt so genannte Erhebungsbeauftragte, die bei freier Zeiteinteilung Interviews mit Bewohnern ausgewählter Haushalte, Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte führen. Für diese Tätigkeit gibt es eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.

Die rund 40 ehrenamtlichen Interviewerinnen und Interviewer werden ab dem Zensusstichtag am 15. Mai 2022 in Ravensburg unterwegs sein, um die Befragungen durchzuführen. Für diese Aufgabe werden sie im Vorfeld von der städtischen Erhebungsstelle geschult.