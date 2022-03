Stadt sucht Interviewer für Zensus 2022

Im Rahmen des Zensus 2022 sucht die Stadt Ravensburg noch Bürger, die Lust und Zeit auf einen begrenzten Nebenjob als Interviewerin oder Interviewer haben. Aufgabe ist es, rund 150 Personen im Stadtgebiet Ravensburg zu befragen. Die zu befragenden Haushalte befinden sich in der Regel in räumlicher Nähe zueinander. Die Befragungen dauern nicht lange und sollen vor der Tür eines Haushalts stattfinden. Die Interviewer können ihre Zeit frei einteilen, bevorzugt jedoch nach Feierabend und am Wochenende. Die Haushaltsbefragungen finden im Zeitraum von 16. Mai bis Ende Juli dieses Jahres statt, wie mitgeteilt wird.

Für die Tätigkeit erhalten die Interviewer eine steuerfreie Aufwandsentschädigung in Höhe von 700 bis 1000 Euro – abhängig von der Anzahl der Befragungen. Die städtische Erhebungsstelle schult die Interviewer für ihre Aufgabe. Für die Tätigkeit gelten folgende Voraussetzungen: Volljährigkeit, Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit sowie zeitliche Flexibilität. Interessierte bewerben sich direkt über das städtische Stellenportal www.ravensburg.de/jobs oder melden sich bei der Erhebungsstelle unter Telefon 0751 / 8 26 46 oder per E-Mail unter zensus@ravensburg.de.