Stadt sucht Helfer für die Putzete

In diesem Jahr findet am 11. und 12. Oktober die traditionelle Ravensburger Stadtputzete statt, an der sich viele Schulklassen und Vereine, aber auch engagierte Einzelpersonen, beteiligen. Gemeinsam werden nach Angaben der Stadt Grünstreifen, Waldrandgebiete und Bäche vor dem nächsten Winter von Unrat befreit, was nicht nur der Natur zu Gute komme, sondern wodurch auch das Stadtbild verschönert werde. Die Teilnehmer sollten neben geeigneter Kleidung auch Handschuhe und festes Schuhwerk mitbringen und erhalten für die Mithilfe eine kleine Vesperkostenerstattung gewährt. Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis 1. Oktober bei Oliver Gaye vom Betriebshof unter Telefon 0751 / 82319 anmelden.