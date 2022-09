Stadt sucht Grabpaten

Auf dem Ravensburger Hauptfriedhof befinden sich rund 800 als erhaltenswert eingestufte Grabstätten. Zusammen mit dem landschaftsparkartigen Baumbestand prägen sie den denkmalgeschützten Friedhof wesentlich. Für solche Grabstätten, die von den Angehörigen freigegeben wurden, sucht die Friedhofsverwaltung Grabpaten, die sich um die Gräber kümmern und dafür ein Nutzungsrecht eingeräumt bekommen.

So beteiligen sich die Paten auch am Erhalt eines wichtigen Kulturgutes der Stadt Ravensburg, heißt des in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Denn es handelt sich dabei sowohl um historisch bedeutsame als auch künstlerisch hochwertige Grabanlagen, die ursprünglich zu Ehren verstorbener Familienangehöriger angelegt wurden.