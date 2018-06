Stadt sieht sich bei Hundekotbeuteln nicht in der Pflicht

Fehlende Hundekotbeutel erhitzen die Gemüter in Ravensburg: In den sozialen Netzwerken ärgern sich manche Hundehalter über leere Spender in der Innenstadt. Die Stadt Ravensburg weist die Vorwürfe zurück: Die Beutel seien lediglich ein Service – und die Stadt sei nicht verpflichtet, ständig welche vorzuhalten.

Ein Hundehalter, der die Diskussion in der Facebookgruppe „Du bist ein Ravensburger, weil...“ in Gang gebracht hat, gibt an, an einem Samstag kürzlich drei leere Tütenspender rund um die Ravensburger Altstadt vorgefunden zu haben. Daraufhin entspinnt sich eine Diskussion: Eine Nutzerin spricht sich für mehr Tüten und Eimer „an den typischen Laufstrecken“ aus, ein anderer Schreiber findet, bei der kleinen Wiese an der Liebfrauenkirche fehle dringend ein Spender mit Mülleimer, weil die Wiese regelmäßig mit Hundekot verschmutzt sei. Ein weiteres Mitglied wünscht sich mehr Spender in der Südstadt. Eine Userin schlussfolgert: „Und dafür zahlen wir brav die Hundesteuer.“

Ähnliche Erfahrungen machen auch zwei Hundehalterinnen, mit denen die „Schwäbische Zeitung“ spricht. Eine davon ist am Dienstagvormittag mit ihrem Mischlingshund im Roland-Nann-Weg unterwegs: „Weil die Spender häufig leer sind, stecke ich mir immer gleich mehrere Tüten für später in die Tasche, sobald ich welche vorfinde“, verrät die alte Dame. Sie wisse gar nicht, wo sie solche Tüten überhaupt kaufen könne.

Bedarf von bis zu 400 000 Tüten pro Jahr

Laut der Stadt gibt es in den Grünanlagen von Ravensburg 50 Hundetütenspender. In jedem könnten 300 bis 400 Tüten vorgehalten werden. „Diese werden bedarfsabhängig täglich oder wöchentlich aufgefüllt“, sagt Pressesprecher Alfred Oswald. Der jährliche Bedarf liege bei circa 300 000 bis 400 000 Stück – bei 1380 Hunden, die derzeit in Ravensburg gemeldet sind. Er vermutet, dass manche Betroffene die Tüten nicht fänden, obwohl sie doch da sind: „Teilweise ,verstecken’ sich die Tüten leider manchmal etwas im Spender, sodass man sie eventuell nicht sofort sieht.“

Es gebe rings um die Altstadt, zum Beispiel in den Grünanlagen im Altstadtgürtel, insgesamt sechs Spender: in der Karlstraße/Eisenbahnstraße, in der Grünanlage Schussenstraße/Obere Breite Straße, in der Olgastraße, am Gänsbühl, am Coswiger Platz und im Hirschgraben/Weinbergstraße. Oswald: „In den Altstadtstraßen und Fußgängerzonen selbst gibt es keine, da die Spender nur in den Grünanlagen beziehungsweise dem Verkehrsgrün aufgestellt werden.“ Mülleimer zur Entsorgung der Hundekotbeutel gebe es allerdings in der Altstadt.

„Manchmal sind diese Automaten eben leer“

Jeder Hundehalter könne sich zudem beim Bürgeramt im Rathaus, bei der Stadtkämmerei und beim Weststadtbüro einen eigenen Vorrat holen, so der Sprecher der Stadt. Mit der Bereitstellung der Hundetütenspender wurde laut Oswald bereits in den 1990er-Jahren begonnen. „Der Aufwand ist erheblich.“ Kosten dafür könne er nicht nennen. Den Ärger der Hundehalter weist er als unbegründet zurück: „Die Automaten sind ein Service der Stadt, den die Allgemeinheit zahlt. Manchmal sind diese Automaten eben leer. Man kann von Hundebesitzern dennoch erwarten, dass sie auch immer eigene Beutel mitführen, um das ,Geschäft’ ihres vierbeinigen Lieblings zu entsorgen.“ Denn, so kritisiert Oswald, gefüllte Plastiktüten würden sehr häufig achtlos weggeworfen, in die Grünanlagen, in den Wald, in die Kanalisation oder einfach auf die Straße. „Die Beseitigung dieser Beutel durch unser städtisches Personal im Betriebshof ist nicht sehr angenehm.“