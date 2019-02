Stadt saniert mehrere Straßen

750 000 Euro gibt die Stadt Ravensburg in diesem Jahr für Straßensanierungen in der Kernstadt aus. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung beschlossen. Die Verwaltung hat dabei eine Prioritätenliste aufgestellt, die nun nach und nach abgearbeitet wird.

In diesem Jahr sind folgende Projekte geplant: die Kemmerlanger Steige, die Straße zum Flappachweiher, die Gemeindeverbindungsstraße Höll, der Geh- und Radweg Weststadt sowie der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen an der Gartenstraße (Frauentor, Gymnasien und Berufsschulzentrum).

Die Bushaltestellen werden während der Schulferien ausgebaut, die Straße zum Fläppe ist außerhalb der Badesaison dran.