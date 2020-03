Stadt richtet Telefon-Hotline ein

Ravensburg (sz) - Die Stadt Ravensburg startet ab Montag, 23. März, eine telefonische „Corona-Hotline“. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Ziel sei,, dass die „vielen tollen Hilfsangebote“ in sozialen Netzwerken auch die älteren Menschen erreichen. Insbesondere soll dort Unterstützung vermittelt werden für Personen, die praktische Hilfe benötigen, so die Stadt weiter: „Wer kann für mich einkaufen oder zur Apotheke gehen? Wer geht mit meinem Hund spazieren?“ Hier werde die Stadt auf die vielen Hilfsangebote zugreifen, die bereits kommuniziert wurden und auch auf der städtischen Homepage einzusehen seien.

Für Menschen, die in psychische Not geraten, solle zeitnah eine weitere Hotline eingerichtet werden. Im Moment würden sie an Seelsorgedienste der Kirchengemeinden oder an die Telefonseelsorge verwiesen.