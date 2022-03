Stadt richtet Spendenkonto zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter ein

Die Stadt Ravensburg hat ein Spendenkonto für ukrainische Geflüchtete eingerichtet. Mit den eingehenden Spenden will sie Ukrainer, die vor dem brutalen Angriffskrieg in ihrem Heimatland geflohen sind und in Ravensburg ankommen, schnell und unkompliziert unterstützen.

Mit dem Geld finanziert die Stadt eine Grundausstattung für die Flüchtenden – wie etwa Unterwäsche, Socken und weitere Kleidungsstücke, die nicht Second Hand gekauft werden können. Ebenso soll eine Ausstattung für den Kita- und Schulbesuch sowie für Sprachförderangebote wie beispielsweise „Point it“ finanziert werden. Auch Willkommenstaschen zur Erstorientierung in Ravensburg sollen mit den Spenden erworben werden. Aus Sicht der Stadtverwaltung sind momentan vor allem Geldspenden sinnvoll, weil viele Flüchtende nur das Nötigste in ihrem Gepäck haben.

Wer spenden will, kann seinen Betrag mit dem Stichwort "Ukraine" auf folgendes Konto der Stadt Ravensburg überweisen und erhält eine Spendenbescheinigung: Stadt Ravensburg (Empfänger), Bankverbindung: Kreissparkasse Ravensburg, IBAN DE45 6505 0110 0101 0769 57, BIC: SOLADES1RVB