Stadt richtet für das Rutenfest Straßensperrungen in Ravensburg ein

Aufgrund der verschiedenen Veranstaltungen des Rutenfestes sind Sperrungen von Straßen und Parkplätzen sowie Busumleitungen erforderlich. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden am Freitag, 22. Juli, ab etwa 17.15 Uhr für das Antrommeln am Marienplatz (Beginn um 18 Uhr) der Marienplatz, die Bachstraße und Burgstraße gesperrt sein. Diese Straßen werden auch für das Antrommeln in der Bachstraße und den „Frohen Auftakt“ am Samstag, 23. Juli, gesperrt. Der Rutengottesdienst findet dieses Jahr in der Evangelischen Stadtkirche statt.

Straßensperrungen bereits früh morgens

Während des Schützenzuges der Altschützen am Sonntag, 24. Juli, sind ab 8.30 Uhr kurzzeitige Straßensperrungen in der Innenstadt notwendig. Insbesondere am Rutenmontag, 25. Juli, ist vor, während und nach dem Festzug durch die Stadt mit umfassenden Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen bereits ab früh morgens zu rechnen. Davon ist insbesondere die B32 von Osten ab der Einmündung Hinzistobler Straße und ab der Schussenstraße/Karlstraße in der Innenstadt betroffen. Die gesamte Innenstadt ist gesperrt. Wie die Stadt weiter mitteile, ist eine Umleitung eingerichtet. Außerdem sind die Schützenstraße, die Bleicherstraße und die Parkstraße gesperrt.

Am Dienstag, 26. Juli, sind während des Schützenzuges durch die Innenstadt (um 12.30 Uhr) kurzzeitig Straßensperrungen ab etwa 11.30 Uhr erforderlich. Abends kommt es während des Rutenfeuerwerks in der Ulmer Straße und in Teilen der Bleicherstraße (unter der Brücke) zu Sperrungen. Auch hier wird der Verkehr umgeleitet. Während des gesamten Rutenfestes gibt es zudem Änderungen im Linienbusverkehr.

Einige Sperrungen bestehen bereits

Wegen der Aufbauarbeiten für den Festplatz Kuppelnau werden die großen Parkplätze in der Nordstadt gesperrt. Der Bechtergarten ist bereits seit Mittwoch, 6. Juli gesperrt. Der Scheffelplatz steht seit Montag, 11. Juli, nicht mehr zur Verfügung. Der Lehrerparkplatz wird ebenfalls ab Mittwoch, 13. Juli, komplett gesperrt. Die Stadt bittet die Autofahrer wie vor jedem Rutenfest um Beachtung und Verständnis.