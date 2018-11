Stadt Ravensburg und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gedenken der Toten

Die Stadt Ravensburg und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) begehen am Volkstrauertag, Sonntag, 18. November, sowohl in der Kernstadt wie in den Ortschaften Eschach, Taldorf und Schmalegg ihre Gedenkfeiern mit Kranzniederlegungen.

Am 11. November 1918 endete mit dem Inkrafttreten des Waffenstillstandes der Erste Weltkrieg. Die Soldaten des Ulmer Landwehr-Infanterie-Regiments 124 erlebten diese Stunden an der Vogesenfront am Hartmannsweilerkopf. General Otto von Moser berichtet hierüber in seinem weit verbreiteten Werk „Die Württemberger im Weltkrieg“: „Die Dämmerung kommt und mit ihr ein unendlich schönes Schauspiel, ein Feuerwerk, wie man es niemals sah und niemals wieder sehen wird. Millionen von Leuchtkugeln in allen Farben soweit das Auge reicht. Das ganze Rheintal ist davon übersät.“

In diesem Moment war die Erleichterung bei den Soldaten groß, den Krieg überlebt zu haben. Die Bedingungen der Waffenruhe aber waren, besonders für die deutsche Zivilbevölkerung, sehr hart und von Erleichterung war bald nichts mehr zu spüren. Das ganze Ausmaß des Abgrundes nach vier Jahren Krieg mit zwei Millionen deutschen Toten und Vermissten wurde jetzt allen bewusst und neue Abgründe taten sich auf. Es schien, dass alles umsonst gewesen war. Was blieb, war „eine Donau voll Blut, ein Bodensee von Tränen“, wie in einer oberschwäbischen Chronik geschrieben wurde. In den Familien wurde der Schmerz über die toten Angehörigen durch dieses Bewusstsein noch verstärkt.

Tröstliches im Friedensvertrag

Als verheerend für die Zukunft Deutschlands erwies sich dann der Friedensvertrag von Versailles. In dem Vertragswerk war aber auch Tröstliches zu finden. So wurde in Artikel 228 bestimmt, dass alle Regierungen „die Gräber der in den betreffenden Ländern begrabenen Heeres- und Marineangehörigen achten und unterhalten“ müssen. Ein schwacher Trost war auch, dass wenigstens die Kampfhandlungen vom deutschen Boden ferngehalten werden konnten. So ist in der Inschrift am Kriegerdenkmal auf dem Ravensburger Hauptfriedhof von großer Dankbarkeit dafür zu lesen, dass die Stadt durch den Einsatz der Soldaten „vor Zerstörung“ bewahrt werden konnte.

Mehr als 400 Kriegstote hatte die Stadt zu beklagen, wobei besonderes viele in den letzten Offensiven 1918 fielen, mit denen Deutschland einen Kriegsausgang zu seinen Gunsten erzwingen wollte. Bei einem Gang durch den Ravensburger Hauptfriedhof stößt man immer wieder auf Zeugnisse dieses Krieges. Über das große Ehrenmal von 1924 und die eindrucksvollen Grabstätten der Familien Ruile, Reichle und Kiessling, konnte an dieser Stelle in letzten Jahren schon berichtet werden. Erschütternd sind aber auch die einfachen Gefalleneninschriften, die sich noch an einigen Grabmälern finden.

Gedächtnistafeln in den Kirche

Der 1926 verstorbene Lehrer Professor Lorenz Funk, der die bereits erwähnte Inschrift am Kriegerdenkmal verfasst hat, ruht in einer von einem schlichten Holzkreuz bekrönten, sehr schönen Grabanlage in der Südwestecke des Friedhofs. Zwei im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommene Familienmitglieder sind auf einer mit dem Eisernen Kreuz gezierten Tafel vermerkt; mit dabei ist auch der Name einer jungen Frau. Auf dem Jugenstilgrabmal des Oberamtsrichters Kuno Rauch unweit der Leichenhalle sind gar drei Namen von Kriegstoten der Familie mit der Jahreszahl 1916 vermerkt. Erwähnt werden müssen in diesem Zusammenhang auch die Gedächtnistafeln in oder bei den Ravensburger Kirchen. Die künstlerisch gestalteten Denkmäler von Professor Theodor Schnell in Liebfrauen und St. Jodok wurden später durch einfache Steintafeln ersetzt.

Alle diese Erinnerungszeichen waren für die Angehörigen wichtig, da es lange kaum möglich war, die Grabstätten auf dem Gebiet der ehemaligen Feindstaaten zu besuchen. Erst die langjährigen zähen Bemühungen des 1919 gegründeten Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge schufen hierfür die Voraussetzungen. Heute pflegt der Volksbund allein in Frankreich 192 Friedhöfe mit rund 760 000 Kriegstoten des Ersten Weltkriegs. Viele Soldaten aber waren vermisst oder konnten nicht mehr identifiziert werden, wie etwa Graf Friedrich von Waldburg-Wolfegg, der in der Schlacht an der Somme gefallen ist und dessen Leichnam nie gefunden wurde. In der fürstlichen Gruft in Wolfegg erinnert an ihn eine Gedenktafel. All diesen und den unzähligen Namenlosen und Vergessenen gilt das Gedenken am Volkstrauertag 2018 – hundert Jahre nach dem Ende dieses Krieges.