Stadt Ravensburg schreibt Bürger wegen Zensus 2022 an

Alle zehn Jahre wird überprüft, ob die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen jeder Stadt in Deutschland noch richtig sind. Nun ist es wieder soweit: Der „Zensus 2022“ findet in den nächsten Wochen statt. Dieser Zensus ist eine Volkszählung, bei der aber nur ein Teil der Bevölkerung gezählt wird, um Aufwand und Kosten zu reduzieren. Wer zu diesem Bevölkerungsteil gehört, zählt also für alle, teilt die Stadtverwaltung Ravensburg mit.

Deshalb sei es besonders wichtig, dass alle der rund 4000 Einwohner, die für diese Stichprobe in Ravensburg ausgewählt worden sind, beim Zensus mitmachen. Dazu erhalten diese Personen in diesen Tagen Post von der Stadt, mit der sich ein Erhebungsbeauftragter für ein kurzes Gespräch ankündigt, in dem folgende Angaben geklärt werden: Vorname und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Wohnstatus (Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz).

Wer den angekündigten Termin nicht wahrnehmen kann, sollte sich telefonisch direkt bei dem Erhebungsbeauftragten unter der 0800er-Nummer melden, die in der Terminankündigung angegeben ist. Vor Beginn des Gesprächs wird sich der Erhebungsbeauftragte ausweisen. Einem Teil der zu befragenden Einwohner werden im Anschluss an das Gespräch persönliche Zugangsdaten für einen Online-Fragebogen übergeben, mit dem weitere Fragen unter anderem zu Bildung und Erwerbstätigkeit sowie zum Beruf beantwortet werden sollen.

Zu Gebäuden mit Wohnraum und Wohnungen werden deren Eigentümerinnen und Eigentümer im Rahmen des Zensus 2022 durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg auf postalischem Weg befragt. Vollständige Angaben zur Gebäude- und Wohnungszählung sind für wohnungspolitische Entscheidungen und Maßnahmen ebenso wichtig.