Stadt Ravensburg sagt Christkindlesmarkt nun doch ab

Wie bereits berichtet, wurden in den von Corona-Infektionen betroffenen Seniorenzentren in Laichingen, Blaustein und Beimerstetten am vergangenen Freitag, sowie am Montag erneute Testungen der Bewohnerinnen und der Bewohner und des Personals gemacht. Einige Testergebnisse stehen noch aus. Nun hat es im Haus Kathrin in Ehingen zwei Angehörige des Personals erwischt. Der derzeitige Stand ist laut Landratsamt wie folgt:

Seniorenzentrum Laichingen: Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen ist auf 71 gestiegen.