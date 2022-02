Stadt Ravensburg plant neues Quartier: Beim Bahnhof könnten mehr als 100 Wohnungen entstehen

Das Areal gegenüber von der „Kantine“ soll neu bebaut und damit effektiver genutzt werden. Was die Stadt vor hat, gibt es bisher so noch nicht: Sie will einen urbanen Mix aus Wohnen und Arbeiten.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Als registrierter Nutzer lesen Sie monatlich 3 PLUS-Inhalte und alle freien Inhalte kostenlos.

Jetzt registrieren oder anmelden.