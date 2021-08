Stadt Ravensburg plant ein weiteres Wandgemälde in der Innenstadt

- Das Rathaus verändert derzeit fast täglich sein Gesicht. Vergangenen Dienstag wurden vor der historischen Fassade die ersten künstlerisch gestalteten Banner aufgehängt. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, haben sich Akteure aus der Kunstszene in auf Einladung des Kulturamts zusammengeschlossen, um in der Stadt kulturell „Flagge zu zeigen“. So soll nicht nur der Kunst im öffentlichen Raum eine Möglichkeit zur Entfaltung gegeben werden, die Aktionen sollen auch den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft stärken. Aus der Gruppe heraus entstand eine Reihe von Pop Up-Interventionen, die in Ravensburg temporär zu sehen und zu erleben sind.

Neben dem „Big Picture“, das aus 84 Bannern das derzeit in ein Gerüst eingezäunte Rathaus schmücken und bis 3. Oktober fertig sein soll, ist das gesprayte sogenannte Mural am Gebäude der Marktstraße 1 unübersehbar: Philip Walch aus Laupheim hat den hauswandgroßen Esel mit Krawatte gefertigt, der einen eindrucksvollen Blickfang in der Innenstadt darstellt. Das Motiv wird rund ein Jahr bis zur Sanierung des Gebäudes bestehen bleiben. Es erinnert an die Patriziergesellschaft „Zum Esel“, die hier in unmittelbarer Nähe zum Rathaus ihren historischen Versammlungsort hatte. Übrigens wird derzeit ein zweites Mural an einem Gebäude in der Ravensburger Innenstadt geplant. Welcher Künstler dieses gestalten wird und an welcher Gebäudefassade es entstehen soll, hat die Stadt in ihrer Pressemitteilung noch nicht verraten.

Werke in Schaufenstern verschwinden bald

Nur noch bis Dienstag, 31. August, präsentieren 25 Ladengeschäfte in ihren Schaufenstern Werke 32 regionaler Künstlerinnen und Künstler. Sie können in Form eines Rundgangs durch die Ravensburger Altstadt bewundert werden.

Das gibt’s am verkaufsoffenen Sonntag

Am Sonntag, 12. September, spielt Dominik Blöchl erneut von 13 bis 18 Uhr sein Street Piano auf dem Gespinstmarkt im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags. Während seiner Spielpausen können Passanten die Stille füllen und selbst in die Tasten hauen. Bis einschließlich zum verkaufsoffenen Sonntag am 12. September zeigt auch die Public Poster Gallery auf der Kuppelnauwiese 39 künstlerisch gestaltete Plakate mit starken Statements.

Noch bis Oktober wird es die Stadtmöbel auf dem Gespinstmarkt sowie in der Brotlaube geben, ebenso die dortige Installation von der Bodnegger Grafikerin Elke Lippus. Auch das Projekt am Spielplatz am Katzenliselesturm läuft noch bis Oktober.