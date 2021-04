Der Glas- und Dosencontainerstandort bei der Firma Remondis in der Bleicherstraße 39 in Ravensburg wird in den nächsten Tagen aufgelöst.

Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, liegt der Grund dafür in der zunehmenden Vermüllung des Standortes, wodurch auch Ratten angezogen würden. Die nächstgelegene Abgabemöglichkeit für Wertstoffe ist beim städtischen Wertstoffhof, der sich bei der Firma Bausch in der Bleicherstraße befindet.