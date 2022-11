Stadt Ravensburg hisst Fahne für Demokratie

Der 9. November ist ein besonderer Tag der deutschen Geschichte. 1918, 1938, 1989: Er markiert den Beginn der ersten deutschen Republik, den Pogrom gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie den Fall der Berliner Mauer und das Ende der deutschen Teilung.

Am Mittwoch, 9. November, setzt die Stadt Ravensburg auch in diesem Jahr ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz und hisst eine „Fahne für Demokratie“ vor dem Neuen Rathaus und an den Rathäusern in den Ortschaften. Laut Pressemitteilung soll die Fahne daran erinnern, dass Demokratie als Fundament für ein friedliches und solidarisches Zusammenleben basierend auf Toleranz, Respekt und gegenseitiger Verantwortung, besonderen Schutz verdient und keine Selbstverständlichkeit ist.

Die farbenfrohen Fahnen für Demokratie werden im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert und sind zeitgleich in weiteren Städten und Gemeinden des Landkreises Ravensburg zu sehen. Wie die Stadt Ravensburg weiter mitteilt, beteilige sie sich seit 2015 als kommunale Partnerschaft für Demokratie an der aktiven Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und setze sich für ein friedliches Miteinander, Vielfalt und Menschlichkeit ein.

Informationen zum Bundesprogramms „Demokratie leben!“

Weitere Informationen zum Bundesprogramm „Demokratie leben!“ stehen auf der Homepage der Stadt Ravensburg unter www.ravensburg.de zur Verfügung. Des Weiteren gibt es Infos beim Integrationsbeauftragten der Stadt Ravensburg, Martin Diez, Telefon 0751/82439, E-Mail: martin.diez@ravensburg.de oder bei der Externen Koordinierungs- und Fachstelle zur Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom Verein Tavir, Mehmet Aksoyan, Telefon 0751/36235899, E-Mail: aksoyan@tavir-ravensburg.de.