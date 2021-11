Stadt Ravensburg hisst Fahne für Demokratie

Der 9. November ist ein Tag der deutschen Geschichte, mit denkwürdigen Ereignissen. 1918, 1938, 1989: Er markiert den Beginn der ersten deutschen Republik, den Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung und den Fall der Berliner Mauer und das Ende der deutschen Teilung. Deshalb setzte die Stadt Ravensburg am Dienstag ein weiteres Mal in diesem Jahr ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz und hisste eine „Fahne für Demokratie“ vor dem Neuen Rathaus. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, soll die Flagge daran erinnern, dass Demokratie als Fundament für ein friedliches und solidarisches Zusammenleben basierend auf Toleranz, Respekt und gegenseitiger Verantwortung, besonderen Schutz verdient und keine Selbstverständlichkeit ist.