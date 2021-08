Stadt Ravensburg gedenkt Matthias Erzberger

Zum Gedenken des 100. Jahrestages der terroristischen Ermordung des Demokraten Matthias Erzberger hat die Stadt Ravensburg am Donnerstag einen Kranz in der Erzbergerstraße niedergelegt. Neben Erstem Bürgermeister Simon Blümcke und Mitgliedern des Gemeinderats und des Arbeitskreises Erinnerungskultur waren auch Bürgerinnen und Bürger zu der Gedenkfeier gekommen. Der kurzzeitige Finanzminister und Vizekanzler der Weimarer Republik Matthias Erzberger war für die Region Bad Waldsee, Wangen und Leutkirch auch Abgeordneter im Reichstag. Er wurde von der politischen Rechten gehasst, weil er den Waffenstillstandsvertrag von Compiègne mit unterschrieben hatte, der den Ersten Weltkrieg faktisch beendete. Der Zentrumspolitiker überlebte sieben Attentate, bevor er dem achten 1921 zum Opfer fiel. Bei der Gedenkfeier sprachen Stadtrat Wilfried Krauss, der sich für die Erinnerungskultur in Ravensburg seit Jahren einsetzt, und Erster Bürgermeister Simon Blümcke. Krauss würdigte Erzberger als „mutigen, gescheiten, umtriebigen und tatkräftigen Macher“, als „begnadeten Parlamentarier und Demokraten“. Die Revolverschüsse auf ihn seien zugleich ein Anschlag auf die erste deutsche Demokratie gewesen. Foto: Siegfried Heiss