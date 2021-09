Stadt Ravensburg erhält Auszeichnung

Das Label „Stadt-Grün naturnah“ in Gold hat das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ und die Deutschen Umwelthilfe im Rahmen des Projektes „Stadtgrün – Artenreich und Vielfältig“ an die Stadt Ravensburg vergeben. Am 15. September wurden die insgesamt 15 neu ausgezeichneten Kommunen bekanntgegeben.

„Diese 15 Kommunen haben eines gemeinsam: Sie sind ganz vorne mit dabei, wenn es um naturnahes Stadtgrün geht“, sagt Janos Wieland von der Deutschen Umwelthilfe. Und naturnahes städtisches Grün kann noch mehr, sagt er: „Es ist ein wichtiger Baustein für die Anpassung an den Klimawandel und beherbergt zudem zahlreiche Tiere und Pflanzen.“ Ravensburg punktete unter anderem mit der Schussenrenaturierung und mit dem vom Gemeinderat beschlossenen Konzept zur Förderung der Streuobstwiesen. In der Laudatio wurde außerdem die ökologische Aufwertung des Hauptfriedhofs und der vorbildliche Umgang mit Straßen- und Stadtbäumen hervorgehoben.