Stadt Ravensburg befragt Jugendliche

Die Stadt Ravensburg wird im Herbst sogenannte Jugendhearings in ihren Stadtteilen durchführen. Dabei soll ermittelt werden, wie junge Leute ticken, was ihnen wichtig ist und welche Themen in ihrem Wohnquartier sie beschäftigen. Die Aktion erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Projekts „Jung in Ravensburg“, das inzwischen 15 Jahre alt ist. Wie Oberbürgermeister Daniel Rapp in der gemeinsamen Sitzung von Schüler- und Gemeinderat betonte, gehe es nicht um Jugendliche Wünsche für die Gesamtentwicklung Ravensburgs, sondern speziell um die Bedingungen in einzelnen Stadtteilen.