Stadt präsentiert Programm der Ravenburger Spielzeit

Das Kulturamt Ravensburg bietet mit der zweiten Spielzeitbroschüre der Saison 2021/22 wieder eine Fülle von Veranstaltungen in den klassischen Genres an. Die Spielzeitbroschüre mit allen Veranstaltungen von Januar bis Mai 2022 liegt in der Tourist Information Ravensburg aus. Der Kartenvorverkauf startete am 18. Januar für die Angebote ab dem 5. März. Für die Abonnenten der Ravensburger Spielzeit bietet die Tourist Information einen besonderen Service mit Terminvereinbarung an. Weitere Informationen unter www.ravensburg.de/spielzeit oder unter der Ticket-Hotline 0175 / 828 00. Abo-Kauf und Beratung vor Ort mit Terminvereinbarung vorab unter https://kartenverkauf-spielzeit.ravensburg.de.

Laut Pressemitteilung der Stadt sind die Musiker der lautten compagney Berlin am 29. Januar im Konzerthaus Ravensburg mit barocken Instrumente zu Gast. Zusammen mit Asya Fateyeva am Saxophon spielen sie Melodien aus Opern des Barockkomponisten Henry Purcell und Songs der Beatles. Der klassische Klarinettist Sebastian Manz und der Jazzpianist Sebastian Studnitzky kommen am 19. März ins Konzerthaus mit Musik aus ihrem Album „A Bernstein Story“, das mit dem Opus Klassik in der Kategorie Klassik ohne Grenzen ausgezeichnet wurde, heißt es in der Pressemitteilung.

Außerdem gastiert die Shakespeare Company Berlin mit den Theateraufführungen von William Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“ am 22. Januar. Molières Klassiker „Der eingebildete Kranke“ in schwäbischer Fassung spielt am 9. März mit dem Theater Lindenhof.

Das Konzertprogramm umfasst den Münchener Kammerorchester, den finnischen Geiger Pekka Kuusisto am 30. März sowie das Trio der französischen Flötistin Magali Mosnier am 23. April. Zwei Quartette aus London und Madrid spielen am 11. März im Konzert mit dem Oktett Es-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Das Programm im Rahmen des Bodenseefestivals 2022 umfasst das Thema Natur. Beide Artists in Residence des Festivals treten im Konzerthaus Ravensburg auf: Star-Multipercussionist Martin Grubinger am 14. Mai und die klassische Band Spark mit Jazzsängerin Sandie Wollasch am 21. Mai. Das Landestheater Schwaben gastiert mit der bösen grünen Komödie „Natur“ am 31. Mai.

Folk und Pop erreichen ihr Publikum am 11. Mai in der Zehntscheuer. Neue Musik mit Werken des zeitgenössischen Komponisten Nikolaus Brass erklingt im Konzerthaus am 25. Mai im Konzert „Songlines“ mit der japanischen Pianistin Masako Ohta und dem Stück „Ton“ für Klavier und Kontrabass als Resonanz auf Fukushima, heißt es in der Pressemitteilung. Das SWR-Symphonieorchester spielt am 21. Mai ein Familienkonzert.