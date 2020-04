Stadt lädt zur musikalischen Mitmachaktion ein

In den vergangenen Wochen konnte man viele verschiedene Aktionen, bei denen gemeinsam Musik von den Balkonen aus gemacht wurde, in den Medien verfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Ravensburg startet nun ebenfalls eine musikalische Mitmachaktion: Am Sonntag, 19. April, um 18.30 Uhr sollen die Ravensburger gemeinsam in ihr Heimatlied „Mein Ravensburg“ einstimmen.

Jeder dürfe mitsingen, vom Balkon oder von der Terrasse aus, im Garten oder aus dem Fenster, so der Pressebericht. Alle Musiker seien dazu eingeladen, das Heimatlied auf ihrem Instrument zu begleiten. Musikdirektor Harald Hepner habe hierfür bereits die Melodiestimme für verschiedenste Instrumente transponiert. Die Noten und der Text können auf der Homepage der Stadt Ravensburg heruntergeladen werden.

Die Idee zum gemeinsamen Musizieren stammt gemäß dem Schreiben von einer Ravensburger Bürgerin – das Kulturamt Ravensburg habe diese Idee nun in die Tat umgesetzt und freut sich auf einen Chor, den Ravensburg so noch nicht gehört hat. Wer möchte, darf diese musikalische Mitmach-Aktion natürlich mit blau-weißen Accessoires jeglicher Art optisch schmücken.