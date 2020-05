Stadt kontrolliert Einhaltung der Abstände in Gastronomiebetrieben

Das Ordnungsamt Ravensburg hat am Montag im Stadtgebiet die Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 1,50 Meter zwischen den einzelnen Tischen und Gästen in den Gastronomiebetrieben kontrolliert. Laut dem Ordnungsamt hat eine Mitarbeiterin zunächst mit einem Mitarbeiter des Präsenzdienstes die Gastwirte aufgesucht und die Aufstellung der Tische besprochen. Dabei hätten die Wirte die Möglichkeit erhalten, die Flächen des Freiausschanks auszudehnen, sofern es örtlich machbar war, um weiterhin den bisherigen Umfang an Plätzen anbieten zu können. Anzeigen wegen Verstoßes gegen die „Corona-Verordnung Gaststätten“ gab es bisher keine, da sich alle Gastwirte an die Absprachen hielten. „Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden“, so das Ordnungsamt Ravensburg auf Nachfrage der SZ. „Das Aufstellen der Tische funktionierte sehr gut. Die Wirte sind einsichtig, beachten den Infektionsschutz und freuen sich, dass sie wieder Gäste bewirten dürfen und dass die Stadt bei der Vergabe der Freiausschankflächen großzügig ist.“