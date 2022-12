Stadt ist nach anfänglichem Chaos mit Christkindlesmarktes zufrieden

Seit dem 25. November läuft der Christkindlesmarkt in Ravensburg. Insgesamt sind die meisten der Standbetreiber und auch die Stadt Ravensburg zufrieden.

In den ersten Tagen Ende November lief nicht alles wie geplant. An „chaotische Zustände“ im Spülmobil erinnert sich Rosa Scheffold. Sie betreute am ersten Samstag den Stand der Royal Rangers und war zum Spülen der Gläser für Punsch und Glühwein im Spülmobil. Das Spülmobil war an dem Tag offensichtlich ohne personelle Betreuung.

Am ersten Wochenende fällt viel Müll an

Timo Hartmann, Pressesprecher der Stadt Ravensburg, spricht von einem „unvorhersehbaren Ausfall aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Personal im Spülmobil“ am ersten Wochenende. Deshalb hätten die Imbissbetriebe am Sonntag auf Einweggeschirr umstellen müssen, was zu viel mehr Müll als erwartet geführt habe.

Seither läuft laut Hartmann alles gut, was Müll und Spülmobil angeht. „Beschwerden sind uns nur bezüglich des ersten Sonntags und des damit verbundenen Ausfalls des Spülmobils bekannt.“

Nicht alle Standbetreiber entsorgen ihren Müll selbst

Ebenfalls am ersten Wochenende hätten sich außerdem Kartons und leere Verpackungen um die städtischen Mülltonnen gesammelt. Das bestätigt Roland Haupter. Er arbeitet im Stand der schwäbischen Kässpätzle und wunderte sich vor allem über das Leergut, sowie die Glühwein- und Punschkartons. „Laut Vorgaben der Stadt müssen wir den Müll, der bei uns anfällt, selbst entsorgen und auch das Leergut nehmen wir wieder zurück.“

Auf der anderen Seite der Weihnachtsmarktstraße weiß ein professioneller Marktstandbetreiber nichts davon, dass er seinen Müll selbst entsorgen muss. Er ist auch nicht zufrieden mit der Entsorgung, ein Fass Öl sei wider Erwarten nicht mitgenommen worden.

Round Table lobt das Bauhofpersonal

Ein Mitarbeiter im Stand des Round Table findet indes: „Die vom Bauhof haben meiner Meinung nach einen Orden verdient.“

Schade sei, dass nur wenige Anbieter ihre Speisen auf Mehrweggeschirr reichen. „Wir sind die einzigen, die richtige Teller benutzen und spülen“, diesen Eindruck hat das Personal im Kässpätzle-Wagen. Für die Teller wird Pfand verlangt.

Timo Hartmann von der Stadt Ravensburg schreibt dazu: „Bereits seit einigen Jahren legen wir bei unserem Christkindlesmarkt bei den Gastronomieständen Wert auf die Verwendung von Mehrweggeschirr.“ Mit den Imbissbetrieben sei außerdem vereinbart, dass sie Müll dem Recycling zuzuführen haben. Die Regelungen schreiben auch vor, dass „für den Ausschank von Getränken und Speisen zum unmittelbaren Verzehr an Ort und Stelle Mehrweggeschirr und Mehrwegbesteck verwendet wird“.

Beschicker: Bühne lockte mehr Familien an

Besonders schade findet beispielsweise Haupter aber etwas ganz anderes. „Früher stand auf dem Marienplatz immer die Bühne und ab 16 Uhr wurde gesungen oder musiziert, vor allem von Schulkindern und Musikgruppen. Das hat für weihnachtliche Stimmung gesorgt und mit den Schülern kamen auch die Eltern. Das fehlt dieses Jahr sehr.“

Der Ravensburger Christkindlesmarkt hat endlich wieder begonnen. Schon vor der offiziellen Eröffnung am Freitag war einiges los.

Warum es nicht organisiert wurde, weiß Haupter nicht, in Friedrichshafen und Lindau seien solchen Aufführungen dieses Jahr geboten. Vor allem die musikalischen Darbietungen fehlen auch einigen Eltern. „Am Marienplatz konnten die Kinder Stockbrot grillen bei den Pfadfindern und im Hintergrund hörte man Weihnachtslieder, das war eine sehr schöne Stimmung.“

Stadt ist trotz weniger Bewerbungen zufrieden

Auch wenn der Markt für das Auge des Betrachters etwas kleiner wirkt, im Vergleich zu den vergangenen Christkindlesmärkten sei zumindest bei Vereinsständen kein Rückgang zu verzeichnen, sagt Timo Hartmann. Für 2023 hoffe man neue Warenhändler zu gewinnen, die sich nicht so zahlreich angemeldet hatten wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Generell, so Hartmann weiter, sei man mit dem Verlauf des Marktes aber zufrieden.