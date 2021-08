Stadt hat Neubürger empfangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp hat mit Unterstützung von Ehrenamtlichen der Freiwilligenagentur Ravensburg am 14. Juli nach längerer pandemiebedingter Zwangspause erstmals wieder Neubürgerinnen und Neubürger im Rathaus begrüßt. Die 55. Neubürgerbegrüßung hat die Tradition fortgeführt, Neubürger willkommen zu heißen und ihnen mit Informationen und Austauschmöglichkeiten einen guten Start in ihrer neuen Heimat zu bereiten. Bei einer Führung erhielten die Gäste Einblicke in Räume und Säle des historischen Rathauses.