Stadt bereitet Anna-Maria Wagner am Sonntag einen herzlichen Empfang

Die Stadt Ravensburg wird in Zusammenarbeit mit dem Sportverband Ravensburg am Sonntag, 15. August, um 17 Uhr im Schwörsaal des Waaghauses, Anna-Maria Wagner einen Empfang mit Eintrag in das Goldene Buch der Stadt bereiten.

Die Ravensburgerin Anna-Maria Wagner erreichte dieses Jahr den Weltmeistertitel im Judo und gewann zwei Bronze-Medaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die Stadt Ravensburg ist stolz auf diese Erfolge und möchte mit dem Empfang herzlich gratulieren, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Aufgrund der Corona-Verordnung ist die Teilnehmeranzahl begrenzt. Neben geladenen Gästen gibt es eine begrenzte Platzanzahl für die Öffentlichkeit. Eintrittskarten werden allerdings nicht vergeben. Wer dabei sein möchte, muss sein Glück vor Ort versuchen. Gäste müssen den 3G-Nachweis erfüllen, das heißt vollständig geimpft, tagesaktuell getestet oder nachweislich genesen sein.