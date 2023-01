Staatsanwaltschaft startet öffentliche Fahndung nach ZfP-Flüchtigem

Nachdem er bereits am Freitag, 6. Januar, aus dem Zentrum für Psychiatrie in Weißenau geflohen waren, haben nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen gemeinsam einen offiziellen Fahndungsaufruf für den 21-jährigen Simon Alexander Trost herausgegeben.

Der junge Mann hatte gegen 16.15 Uhr einen begleiteten Spaziergang auf dem Gelände der Einrichtung zur Flucht genutzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber, verliefen bislang erfolglos.

So wird der Flüchtige beschrieben

Simon Alexander Trost ist 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat braun-schwarze Haare und war zum Zeitpunkt der Flucht mit einer schwarzen Lederjacke, einer anthrazitfarbenen Jogginghose sowie weißen Sneakers bekleidet, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Flüchtige, der ursprünglich in Esslingen wohnhaft gewesen war und dorthin nach wie vor Bezüge hat, war aufgrund eines zurückliegenden Gewaltdeliktes in Esslingen wegen gefährlicher Körperverletzung im Zentrum für Psychiatrie in Ravensburg-Weißenau gerichtlich untergebracht.

Beim Antreffen sofort den Notruf wählen

Beim Antreffen verdächtiger Personen, bei denen es sich um den Gesuchten handeln könnte, wird gebeten, diesen nicht anzusprechen, sondern umgehend die Notrufnummer 110 zu wählen. Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt des Mannes nehmen die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 0711/39900 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Der 21-Jährige hatte laut Polizeibericht im Juli 2022 einen 27-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Täter und sein Opfer waren sich in Esslingen begegnet, worauf der Tatverdächtige unvermittelt ein Messer gezogen und den 27-Jährigen damit schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte.

Bereits der vierte Flüchtige in wenigen Wochen

Trost ist der vierte Strafgefangene, der zwischen Mitte November und Anfang Januar aus dem ZfP Weißenau entwichen ist. Drei von ihnen wurden binnen weniger Tage wieder gefasst. Eine Stellungnahme des ZfP, warum in jüngster Zeit vermehrt Männer aus der Einrichtung fliehen konnten, war am Montag nicht zu bekommen.