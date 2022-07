St. Konrad Musik-Ensembles begeistern das Publikum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Kalenderwoche 29 fand zum ersten Mal wieder seit Beginn der Pandemie ein großes Sommerkonzert am Katholischen Freien Gymnasium St. Konrad statt. Die verschiedenen Musik-Ensembles der Schule, die vom Schülerchor bis zur Big Band reichen, zeigten in einem knapp dreistündigen Programm, was sie im vergangenen Schuljahr geprobt und einstudiert hatten. Die mehr als hundert Schülerinnen und Schüler, die teils in mehreren Ensembles vertreten waren, begeisterten das Publikum mit unterschiedlichen Musik- und Stilrichtungen. Vom deutschen Schlager „Über sieben Brücken musst du gehen“, den der Schülerchor eindrucksvoll zum Besten gab, über modernen Pop aus Großbritannien bis hin zu dem schottisch angehauchten Stück „Highland Cathedral“, welches gemeinsam von Chor, Orchester und einem echten Dudelsack begleitet wurde, war definitiv für jeden Geschmack etwas dabei. Auch die Schülerinnen und Schüler des Musikzuges, also diejenigen, die bereits ab der 8. Klasse das Fach Musik als Hauptfach wählen können, präsentierten ein abwechslungsreiches Musikprogramm. „Es macht große Freude, endlich wieder vor Publikum aufzutreten!“, erzählt der 16-jährige Finn Spaude, der den gesamten Abend über für die verschiedenen Ensembles am Klavier sitzt. Seine Begeisterung für die Musik reicht sogar so weit, dass er im kommenden Schuljahr das Fach Musik als Leistungsfach in der Kursstufe gewählt hat und darin auch sein Abitur schreiben wird. Am Ende des Abends spricht Schulleiter Martin Wotke einen besonderen Dank an die vier Musiklehrerinnen und Musiklehrer aus. Ohne ihr Engagement wäre ein solcher Konzertabend nicht möglich gewesen.